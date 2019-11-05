Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu"
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu'

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu"

7 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye sadece sınırları içerisindeki başarısı ile değil, sınır ötesinde teröre karşı verdiği başarılı mücadeleyle de dünyaya örnek ülke oldu.

Kamu Başdenetçisi Malkoç:

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye sadece sınırları içerisindeki başarısı ile değil, sınır ötesinde teröre karşı verdiği başarılı mücadeleyle de dünyaya örnek ülke oldu." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Malkoç, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret etti.

Malkoç ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe her alanda çok önemli mesafeler aldığını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına dikkati çeken Malkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her türlü terör örgütüne karşı güzel mücadeleler verdiğini görüyoruz. DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütüne karşı bu mücadelelerin hepsinin de hukukun içerisinde yapılmasının memnuniyetini duyuyoruz. Türkiye sadece sınırları içerisindeki başarısı ile değil, sınır ötesinde teröre karşı verdiği başarılı mücadeleyle de dünyaya örnek ülke oldu. İnsanın malına ve canına hangi vesile ile olursa olsun kast edenler mutlaka hak ettikleri müeyyideyi bulmalılar. Türkiye bunun mücadelesini veriyor. Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları Moskova, Washington, Telaviv ve Brüksel'den hissediliyor."

Malkoç, daha sonra Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansına katıldı.

Şeref Malkoç, Türkiye, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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