Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Acı Günü

Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Acı Günü

38 dakika önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un dün vefat eden dayısı Mehmet Malkoç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Acı Günü, System.String[]
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un dün vefat eden dayısı Mehmet Malkoç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Malkoç için Arsin ilçe merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreninde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

Mehmet Malkoç'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:55 Kaynak: AA

Trabzon, Şeref Malkoç, Mehmet Malkoç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi 335 Oyla Kabul Edildi Arkadaşıyla Plan Yapan Genç, Silah Zoruyla Anne ve Babasını Soydu

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo'da Konkordato Talep Etti Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:33:54. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]