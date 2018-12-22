Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Acı Günü

Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Acı Günü

29 dakika önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, dayısı Mehmet Malkoç'u son yolculuğuna uğurladı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Acı Günü, System.String[]
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, dayısı Mehmet Malkoç'u son yolculuğuna uğurladı.

Öğretmen emeklisi olan ve 65 yaşında vefat eden Mehmet Malkoç için bugün Arsin ilçesi Ulu Camii'de öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şeref Malkoç'un yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Malkoç, Işıklı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

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