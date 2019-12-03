Kamu Başdenetçisi Malkoç, üniversite öğrencilerine seslendi

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, ziyaretleri için geldiği Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' adlı konferans verdi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen konferansa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Adli Yargı ve Adalet Kom. Başkanı Muhammet Göktaş, Baro Başkanı Halime Aynur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş vali yardımcıları, rektör yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, hukukun, insanoğlunun bu dünyada var olmasıyla birlikte ortaya çıkan, ancak üreticisi yine insanoğlu olan, dil gibi, devlet gibi, sosyal bir kurum olduğunu hatırlatarak Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşla devlet kurumları arasındaki ihtilafın çözülemediği durumlarda, işin yargıya intikal etmeden önce çözülmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış modern bir kurum olduğunu söyledi. Rektör Taş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınan bilgilere göre, Kamu Başdenetçliği Kurumunun kurulduğu ilk yıllarda, kamu kurumlarının KDK kararlarına uyma oranının yüzde 20'lerde olduğunu, bu oranın bugün yüzde 75'lere ulaştığını söyledi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin KDK kararlarını dikkate alma oranının ise yüzde 100 olduğunu ifade eden Taş, konuşmasında küresel dünyanın adaletsizliğine de değinerek artık dünyanın daha iç içe ve daha kırılgan olduğunu da sözlerine ekledi.



"Bizim inancımızda kültürümüzde ve anlayışımızın temelinde adalet vardır"



Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ise, kültürde ve anlayışlarının temellerinde adalet olduğunu ifade ederek, "Adalet su gibidir, hava gibidir. Herkesin ihtiyacı olan bir husustur. Bizim inancımızda, medeniyetimizde, kültürümüzde ve anlayışımızın temelinde adalet vardır. Siz Türkiye'nin istikbali olan gençlerisiniz. Hakkaniyete, adalete, hukuka ne kadar değer verirseniz, ahlaka ne kadar değer verirseniz hem aileniz, hem kendiniz, hem çevreniz, hem de ülkemiz daha da güzelleşir. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Anlattığımız bir şey var hukukun üstünlüğünü temin edeceğiz. Bunu hep beraber adaletle, hakla, hakkaniyetle temin edeceğiz. İnsan olarak, öğrenci olarak, vatandaş olarak hak arama kültürünü yaygınlaştıracağız. Bu anlamda bizim Kamu Denetçiliği Kurumu olarak çabamız gayretimiz bu noktadadır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Şeref Malkoç'a Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından günün anısına Şeyh Edebali'nin öğütünün yazılı olduğu tablo hediye edildi. - BİLECİK