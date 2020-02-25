Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, darbe girişimlerinin Türkiye için geçmişte olduğu gibi tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla geçmişten günümüze çeşitli tedbirler alındığını belirterek, "Türkiye...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, darbe girişimlerinin Türkiye için geçmişte olduğu gibi tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla geçmişten günümüze çeşitli tedbirler alındığını belirterek, "Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü bir ülkedir. Burada en büyük pay, bunun öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın." dedi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenecek " 28 Şubat'tan 2023 Türkiyesi'ne" konulu konferansa katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın da bulunduğu ziyarette bir süre Başkan Arı ile sohbet Eden Malkoç, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.


Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Malkoç, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü yaklaşırken Türkiye'nin geçmişe kıyasla çok daha güçlü bir ülke konumuna eriştiğini, sosyal yapıyı zedeleyecek girişimlerin ortadan kaldırılması için başarılı çalışmalar yapıldığını belirtti.


Darbe girişimlerinin Türkiye için geçmişte olduğu gibi tehdit unsuru olmaktan çıkarılması amacıyla geçmişten günümüze çeşitli tedbirler alındığını vurgulayan Malkoç, şöyle konuştu:


"Türkiye'yi tahrip eden iki ayrı hat vardır. Bunlardan birisi deprem oluşturan fay hatlarıdır, diğeri de sosyal yapıyı mahveden darbe hattıdır. Tıpkı deprem gibi darbeler de Türkiye'nin sosyal yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Nasıl ki Türkiye, depreme dayanıklı mekanlar yapıp depremin zararlarını ortadan kaldıracak kabiliyet ve güce geldiyse, siyaseti, ticareti, ekonomiyi, hak ve özgürlükleri mahveden darbe hattını da ortadan kaldıracak tedbirleri de almıştır. Türkiye artık geçmişine göre daha güçlü bir ülkedir. Burada en büyük pay, bunun öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın."


Malkoç'u Nevşehir Belediyesi'nde misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı ise; "Kıymetli başkanımız, 28 Şubat zulmü ile alakalı bir konferans için şehrimizde. O kara dönemin, 28 Şubat sürecinin yıldönümü. Kendisi ülkemizin o sıkıntılı döneminde, piyasada herkesin şapkasını alıp kaçtığı bir dönemde aslanlar gibi mücadele edip o dönemin siyasi faturasını ödeyenlerden. Siyasete yeni atılan birisi olarak bizim de o dönem kendisini örnek aldığımız ağabeylerimizden bir tanesiydi. Kendisini her zaman örnek aldığım ve izlemiş olduğu siyasetin bizimde siyasetimizde ve halkla olan diyaloglarımızda yol gösterici olan bir ağabeyimizi, bir başkanımızı misafir etmekten son derece mutluyuz." dedi.


Malkoç, öğleden sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenecek "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferansta akademisyen ve öğrencilerle buluşacak. - NEVŞEHİR

Şeref Malkoç, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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