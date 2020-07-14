Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Biz 15 Temmuz'da Fatih'in İstanbul'un fethindeki heyecanını gördük" - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biz 15 Temmuz'da, Fatih'in İstanbul'un fethindeki heyecanını gördük. Çanakkale'nin ruhunu, Kurtuluş Savaşındaki mücadele azminin, insanımızda var olduğunu ve diri olduğunu gördük. Bundan ilham alarak Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023 hedeflerine daha rahat gideceğimizi yine 2053 ve 2071 hedeflerine, demokrasi, hukuk, hakkaniyet ve adalet anlayışında ilerleyeceğimizi ve Türkiye'nin hukuk, demokrasi ve hakkaniyetle taçlanarak bu işe yürüyeceğini gördüm" dedi.



Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde darbeye karşı verilen mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Malkoç, 40 yıldan beri Türkiye'nin içerisinde örgütlenen bir örgütün, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiyi, insan haklarını ve seçilmişleri ortadan kaldırmak için kanlı bir teşebbüste bulunduğunu hatırlattı.



Darbe girişimine karşı Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Malkoç, "Cumhurbaşkanımız basiretli, dirayetli, ferasetli ve tecrübeli tutumuyla milleti demokrasiye sahip çıkmaya, hukuka sahip çıkmaya, anayasaya, çoluğun çocuğunun geleceğine sahip çıkmaya davet etti. Memnuniyetle ifade edeyim ki; Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir olay oldu. Geçmişte birçok darbe gördük ve yaşadık ama ilk defa Cumhurbaşkanının davetiyle birlikte halk sokaklara döküldü" diye konuştu.



"Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde ilk defa darbeye karşı direndi"



Her siyasi görüşten ve inançtan insanın darbecilere karşı topyekün mücadele ettiğine işaret eden Malkoç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde ilk defa darbeye karşı direndi. Bunlar, çok önemli şeyler. Bunlar, üniversitelerde 'demokrasi dersi' için okutulacak olan önemli unsurlar" dedi.



Darbecilerin yargılamalarının 4 yıl gibi kısa bir sürede neredeyse tamamlandığını söyleyen Malkoç, Türkiye'nin bu süreçte yargı alanında büyük titizlik ve başarı gösterdiğinin altını çizdi.



"15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasal ve hukuki çizgiye geldi"



Kamu Başdenetçisi Malkoç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yara almasına rağmen darbe sonrası sınır operasyonlarında gösterdiği başarıları hatırlatarak, "Milletin sırtında 40 yıldan beri sülük gibi duran, milletin kanını her açıdan emen illegal örgütler milletin sırtından atılınca, millet daha da güçlendi. Bütün kurumlarıyla güçlendi. 15 Temmuz Türkiye açısından bir dönüm noktasıdır. Bu sadece Türkiye'nin içindeki olaylar açısından değil, Türkiye'nin dış politikadaki tavrı açısından, ekonomik göstergeler açısından da önemlidir. 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, demokrasilerde olduğu gibi anayasal ve hukuki çizgiye geldi" şeklinde konuştu.



Bazı sıkıntıların çekildiğini ve çekilebileceğini de belirten Malkoç, "Türkiye bütün sıkıntıları aşacak kabiliyettedir. Bunların üstesinden gelecek kurumlara, kurumları yönetecek iyi yetişecek insanlara sahiptir. Türkiye çok güçlü bir ülke. Kurumları çok güçlü. Bunun en son örneğini pandemi sürecinde gördük" dedi.



15 Temmuz'un terörle mücadelede de bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Malkoç, terörle mücadele alanında var olan potansiyelin daha verimli hale geldiğine dikkat çekti.



"Biz 15 Temmuz'da Fatih'in İstanbul'un fethindeki heyecanını gördük"



Malkoç, 15 Temmuz'da gençlerde Malazgirt ruhunu gördüklerini aktararak, "Biz 15 Temmuz'da Fatih'in İstanbul'un fethindeki heyecanını gördük. Çanakkale'nin ruhunu, Kurtuluş Savaşındaki mücadele azminin, insanımızda var olduğunu ve diri olduğunu gördük. Bundan ilham alarak Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023 hedeflerine daha rahat gideceğimizi yine 2053 ve 2071 hedeflerine, demokrasi, hukuk, hakkaniyet ve adalet anlayışında ilerleyeceğimizi ve Türkiye'nin hukuk, demokrasi ve hakkaniyetle taçlanarak bu işe yürüyeceğini gördüm" ifadelerini kullandı. - ANKARA