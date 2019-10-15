Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bizimle uğraşmaya gücünüz yetmez. Nüfusunuz kadar üniversite öğrencimiz var"

Başdenetçi Malkoç, " Türkiye'yi ambargoyla kimse tehdit edemez"

KARS - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TSK'nın operasyon yaptığını ve Suriye'de teröre karşı mücadele verdiğini belirtti.

Malkoç, başta Almanya, olmak üzere Finlandiya, Hollanda ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ambargo koymaya kalkıştığını kaydetti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nce düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katıldı.

Kafkas Üniveristesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu yaptı. Kars Valisi Türker Öksüz'ün de bir konuşma yaptığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dünya devletlerinin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını belirtti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Şuanda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir operasyon yapıyor. Teröre karşı bir mücadele veriyor. Allah yardımcıları olsun. Ayakları taşa dokunmasın. Burunları kanamasın. Teröre hadlerini bildirsin. Bir çok ülke açıklama yapıyor. Almanya, Finlandiya, Hollanda ambargo koyuyormuş. Avrupa Birliği başka şey söylüyormuş. Onlar karıştırıyorlar bizi, başka milletlerle, başka devletlerle karıştırıyorlar. Ambargoyla, şunla bunla bizi tehdit edecekler. Yapacağımız hayırlı işlerden vazgeçeceğimizi zannedecekler. Onlara şunu söylüyoruz. Bu milletin tarihine baksınlar. Kendilerinin zamanı yoksa danışmanlarına söylesinler. Onlar anlatsın onlara, bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada, öyle NATO ile şunla bunla bu coğrafyada varlığını temin etmemişler. Kendi gücüyle, kendi imkanları ve adaletiyle bu coğrafyada bin yıldan beri var. İnşallah hep birlikte bütün unsurlarıyla, bütün halklarla beraber kıyamete kadar da bu coğrafyada var olmaya devam edecekler" dedi.

Malkoç, "Avrupa'dan çok heyetler geliyor, Yunanistan'dan da Ombudsmanlık ve diğer unsurlarla ilgili heyetler geliyor. Biliyorsunuz Ege'de Yunanlar uluslar arası hukuku ihlal edip, Türkiye'nin haklarına tecavüz ediyorlar. Sırtlarını da Avrupa'ya Amerika'ya dayayıp ardından Türkiye'ye taarruzda bulunuyorlar. Kıbrıs'ta da öyle Doğu Akdeniz'de de öyle, Yunanlar meslektaşlarımız geldiğinde onlara diyorum ki ben, 'Bizle uğraşmayın, bizim milletle uğraşmayın, ne zaman Avrupalılar sizi tahrik etmiş, Kurtuluş Savaşı'ndan önce Anadolu'ya tecavüz etmişsiniz. İzmir'den denize dökülmüşsünüz.' 'Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya çalışmışsınız yine Avrupa'daki dostlarınıza güvenerek, 74'te haddinizi öğrendiniz, uğraşmayın bizimle, gücünüz yetmez.' Bilimle, akılla, tecrübeden faydalanın da bizim milletimizle beraber olun. Kalkınmanız, gelişmeniz buna bağlı, bizle uğraşmaya çalışırsanız. Yanılırsınız çünkü sizin nüfusunuz kadar bizde üniversite öğrencisi var" şeklinde konuştu.

Konferansa katılan üniversite öğrencilerine nasihatlerde de bulunan Malkoç'a konferans sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa Vali Türker Öksüz, Başsavcı Soner Aygün, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.