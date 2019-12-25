Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Denizli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Denizli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Denizli'de Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Denizli'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Denizli'de Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

"Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında kente gelen Malkoç, Vali Karahan'ı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türk milletinin ruhunda bulunan bir hak arama kurumu olduğunu belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun hukukun üstünlüğünün sağlanması, idarelerde iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi için anayasal bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Malkoç, "Kurumumuz, vatandaşlardan gelen şikayetleri, insan hakları, hukuk ve hakkaniyet açısından inceleyerek idarelerle görüşmeler yapıyor, böylece vatandaşlarımızın mahkemeye gitmeden sorunlarını çözmesine katkı sağlıyor. Halkın ücretsiz avukatlığını yapan ve idareye yol gösteren Kamu Denetçiliği Kurumumuz, vatandaş ile kamu kurumları arasında dostluk köprüsü kurmakta, hak aramayı öğreten bir görevi ifa etmekte, vatandaşın sesi olmaktadır." dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret eden Malkoç, Denizli'nin kendi imkanlarıyla Türkiye'de pek çok alanda öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti.

Zolan da Malkoç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu, milletimizin yönetime katılması noktasında, şikayetlerini, isteklerini en üst ve en etkili şekilde iletmesi için kuruldu. Bizler milletimizin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama konusunda gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın sizler aracılığıyla sorunlarının çözülmesinin önemi çok büyük." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan hazır bulundu.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Malkoç, yarın "Ombudsman Halkla Buluşuyor" toplantısına katılacak.

Şeref Malkoç, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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