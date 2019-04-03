Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Herkes Hukuka ve Yüksek Seçim Kuruluna Güvensin" Çağrısında...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Herkes Hukuka ve Yüksek Seçim Kuruluna Güvensin" Çağrısında...

21 dakika önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Herkes hukuka ve Yüksek Seçim Kuruluna güvensin" çağrısında bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Herkes hukuka ve Yüksek Seçim Kuruluna güvensin" çağrısında bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

Şeref Malkoç, Politika
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