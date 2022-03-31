BUDAPEŞTE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macar mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
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BUDAPEŞTE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macar mevkidaşıyla bir araya geldi

31.03.2022 17:21
BUDAPEŞTE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macar mevkidaşıyla bir araya geldi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin geldiği Macaristan'la Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin geldiği Macaristan'la Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Malkoç, Macaristan Kamu Başdenetçisi Akos Kozma ile görüştü.

Görüşme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Malkoç, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün yaklaşık 4 milyon kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini ve yaklaşık 600 bininin Macaristan'a geldiğini söyledi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Macaristan'ın, çok kısa sürede 600 bin civarında göçmene ev sahipliği yapmasının ağır sorumluluk olduğunu vurgulayan Malkoç, Türkiye'nin de yaklaşık 10 yıldan beri 5 milyon civarında göçmeni barındırdığını anımsattı.

Malkoç, barışın sağlanması için Türkiye'nin ciddi girişimlerde bulunduğunu ve bununla ilgili son gelişmelerin de görüşmede ele alındığını söyledi.

Malkoç, ziyaret kapsamında, göçmenlerin giriş yaptığı sınır kapılarını ve misafir edildikleri merkezleri ziyaret edeceğini aktardı.

Akos Kozma ise kurumunun, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü gününde, Macaristan-Ukrayna sınırındaki Zahony sınır kapısında geçici bir ofis oluşturduğunu ve bu ofisin bugüne kadar hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Macaristan'a gelen Ukraynalılara destek vermeye devam ettiklerini belirten Kozma, Başdenetçi Malkoç'un Macaristan'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını çünkü Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Ukrayna-Macaristan sınırındaki son durumu bizzat gözlemlemesi için Malkoç'u sınır bölgesine davet ettiklerini de aktaran Kozma, ziyaret sonunda fikir alış verişinde bulunacaklarını ve bunun her iki taraf için de verimli olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

BUDAPEŞTE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macar mevkidaşıyla bir araya geldi
BUDAPEŞTE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macar mevkidaşıyla bir araya geldi
BUDAPEŞTE - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macar mevkidaşıyla bir araya geldi

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Kaynak: AA

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