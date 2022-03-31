Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

31.03.2022 19:02
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a gelen Ukraynalıların ağırlandığı sığınmacı merkezini ve Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a gelen Ukraynalıların ağırlandığı sığınmacı merkezini ve Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Malkoç, Macaristan Kamu Başdenetçisi Akos Kozma ile görüşmesinin ardından, Ukraynalıların ağırlandığı sığınmacı merkezine ve Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Malkoç'a Macaristan Kamu Başdenetçisi Kozma da eşlik etti.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

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Macaristan, Gül Baba, Baba, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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