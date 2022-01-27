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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Manisa'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Manisa'da gazetecilerle buluştu

27.01.2022 19:21
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Manisa'da gazetecilerle buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Manisa'daki gazete ve ajansların temsilcileri katıldı.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun bağımsız ve tarafsız bir kurum olduğunu vurguladı.

Kurumun idareye yol gösteren ve dostane çözüm sunan da bir kurum olduğunu anlatan Malkoç, şöyle dedi:

"Sadece karar vermekle kalmıyoruz, karardan önce ilgili bakanlıklarla ilgili kurumlarla görüşüyoruz. Karar verdikten sonra bu kararın takibini yapıyoruz. 25'e yakın milletvekilinin bize müracaatı var. Bunlar çeşitli konular ve kendi ilindeki sorunlar içeriyor. Bize göre yasama kapsamında olan konularda bile bize başvurabiliyorlar. Durumdan vazife çıkarmak iyi bir şey değil. 28 Şubat'ta bunu yaptılar ve bunu yapanların başına sıkıntılar geldi. Biz de kurum olarak yasal sınırlarımız içerisinde görev yapıyoruz."

Malkoç ayrıca, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

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Şeref Malkoç, Yunusemre, Manisa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Manisa'da gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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