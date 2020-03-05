Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi program için geldiği Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'ni (MEÜ) ziyaret etti.

Malkoç, kentte katıldığı "Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliğinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra MEÜ'ye geçen Malkoç, Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malkoç, Mersin'in Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu belirterek, düzenlenen programların oldukça verimli geçtiğini kaydetti.