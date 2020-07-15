Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "15 Temmuz, tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "15 Temmuz, tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir. Hain darbe gecesi kadınlarımızda, gençlerimizde, halkımızda Malazgirt'in ruhunu, Fatih'in heyecanını, Yavuz'un hissiyatını gördük. 15 Temmuz, Çanakkale ve milli mücadeledeki heyecanın, azmin, gayretin hala var ve diri olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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Malkoç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz 2016'da anayasayı ortadan kaldıracak, hak ve özgürlükleri askıya alacak bir darbenin başlatıldığını belirten Malkoç, Cumhurbaşkanının öncülüğünde milyonlarca insanın uçaklarla, tanklarla, helikopterlerle halka saldıran darbecilere ayaklanarak karşı çıktığını ve darbecilerin Türkiye'yi kirletmesini önlemek için direnen bu vatandaşlardan 251'inin şehit, 2 bin 500'ünün de gazi olduğunu hatırlattı.

Malkoç, darbe girişiminin demokrasiyi yok etme, Türkiye'yi bölme ve parçalama, Türkiye'nin bütünlüğünü bozma amacıyla yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir. Hain darbe gecesi kadınlarımızda, gençlerimizde, halkımızda Malazgirt'in ruhunu, Fatih'in heyecanını, Yavuz'un hissiyatını gördük. 15 Temmuz, Çanakkale ve milli mücadeledeki heyecanın, azmin, gayretin hala var ve diri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, dirayeti, basireti, tecrübesi milleti darbeye karşı sokağa çağırarak tarihin yönünü değiştirmiştir."

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin elinden alınmaya çalışıldığını ancak milletin buna müsaade etmediğini belirten Malkoç, halkın anayasayı koruduğunu, demokrasiye sahip çıktığını, hak ve özgürlüklerin yok edilmesini önlediğini, istiklaline, istikbaline sahip çıktığını ve "benim seçtiklerimi darbe ile indiremezsin" dediğini vurguladı.

Malkoç, 15 Temmuz zaferinin, tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerin onuru, bu olayın ise demokrasiye sahip çıkma anlamında büyün dünyada, üniversitelerde ders olarak okutulacak bir mücadele olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de ilk defa halkın darbeye karşı sokağa çıktığını, 251 kişinin şehit, 2 bin 500 kişinin gazi olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin darbeye direndiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı içindeki vatanseverlerin darbecilere karşı çıktığını, harekete geçtiğini, yargı, savcılığın darbecilere karşı soruşturma başlattığını ve sivil toplum kuruluşlarının direniş için halka öncülük yaptığını hatırlatan Malkoç, Türkiye'nin darbe girişimine teşebbüs edenleri, bu millete kurşun sıkanları, milletin kanını dökenleri hukukun önüne çıkardığını ve yargıladığını belirtti.

Şeref Malkoç, şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin ardında milletimizin azmi, cesareti ve kararlılığı vardır. Türkiye olarak dünyaya anlatabileceğimiz en güzel şey; ülkemizin, teröre karşı verdiği mücadeledir ve demokrasi yolunda ilerlemesidir. Bu vesileyle Kamu Denetçiliği Kurumu olarak 15 Temmuz gecesi anayasaya, demokrasiye, hukuka, Türkiye'nin geleceğine kastedenlere karşı mücadele veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı bir ömür diliyoruz. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten korusun. Türkiye 15 Temmuz direnişinin ruhu ile demokrasi, insan hakları, adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir."

Şeref Malkoç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

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