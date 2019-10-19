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Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Yenişehir'i ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Yenişehir'i ziyaret etti

1 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi yerleri ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Yenişehir'i ziyaret etti, System.String[]

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi yerleri ziyaret etti.


Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi, Şeref Malkoç ile AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcısı, Mehmet TUNÇAK Yenişehir'de tarihi mekanları ziyaret ettiler.


Yenişehir Uluslararası Havaalanında Belediye Başkanı Davut Aydın, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı, Bülent Hamdi Cingil, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ve partililer tarafından karşılanan Şeref Malkoç ve Mehmet Tunçak tarihi Çarşı (Balibey) Cami'inde öğle namazını kıldılar. Daha sonra tarihi belediye binasında bulunan makama geçerek Yenişehir İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nun da iştirak ettiği görüşmede, Davut Aydın ilçe faaliyetler hakkında misafirlere bilgi verdi.


Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Yenişehir'de bulunan Tarihi Çarşı Hamamı, Saat Kulesi, Enderun-u Hümayun'da yetişen meşhur akıncı beyi Malkoçoğlu Bali Bey'in mezarını ziyaret eden Şeref Malkoç, Mehmet Tunçak ve beraberindeki heyet Çarşı (Balibey) Cami'inin tarihi hakkında yetkililerden bilgi aldılar. - BURSA

Mehmet Tunçak, Şeref Malkoç, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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