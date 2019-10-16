Son Dakika Haberleri: Kamu BİB'22, Türksat desteğiyle düzenlenecek
Son Dakika Güncel Kamu BİB'22, Türksat desteğiyle düzenlenecek

Kamu BİB'22, Türksat desteğiyle düzenlenecek

1 saat önce

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek Kamu BIB'22 ve BIMY'26 Teknolojiler Zirvesi, 17-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kamu BİB'22, Türksat desteğiyle düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek Kamu BIB'22 ve BIMY'26 Teknolojiler Zirvesi, 17-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.


Tüm sektörlerde "dijital dönüşüm politikaları"nın konuşulacağı zirve, üniversiteleri, kamu ve özel sektör bilişim yöneticilerini ve bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirecek. - ANKARA

Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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