Kamu BİB'22, Türksat desteğiyle düzenlenecek
1 saat önce
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek Kamu BIB'22 ve BIMY'26 Teknolojiler Zirvesi, 17-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek Kamu BIB'22 ve BIMY'26 Teknolojiler Zirvesi, 17-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.
Tüm sektörlerde "dijital dönüşüm politikaları"nın konuşulacağı zirve, üniversiteleri, kamu ve özel sektör bilişim yöneticilerini ve bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirecek. - ANKARA
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