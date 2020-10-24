Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin yapay zeka küresel pazarında yer alması için çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.

Karagözoğlu, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Kamu-BİB'23-BİMY'27 Bütünleşik Etkinliği kapsamında düzenlenen "yapay zeka" konulu oturumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu teknolojilerin baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirten Karagözoğlu, bilgi teknolojilerinin 21'inci yüzyılda hem şirketler hem de devletlerin varlık göstermelerinin en büyük anahtarı haline geldiğini bildirdi.

Karagözoğlu, "Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinde dikkati çeken ve adından da sıkça bahsettiren alanlardan biri de şüphesiz yapay zeka. Günümüzde üretilen ve işlenen verinin büyüklüğü devasa boyutlara ulaştı. Pek çok kurum ve kuruluş büyük veri alanına büyük yatırımlar yapıyor. Geleceğe yönelik stratejiler veri odaklı belirleniyor. Elde edilen veriler güçlü analizlerle birleşince anlamlı hale gelip katma değer yaratıyor.

Büyük veri uygulamalarının verimli ve etkin şekilde gelişimi yapay zeka teknolojisine bağlı. Yapay zeka, büyük veriyle ilgili göremediğimiz ilişkiler kurmamızı sağlarken hedefe ilişkin kesin sonuçlar sunuyor, büyük verinin yapay zekayla analiz edilmesiyle ihtiyaca yönelik çözümler ve hizmetler üretiliyor." dedi.

Finans, meteoroloji, savunma sanayisi başta olmak üzere askeri hizmetler, sağlık, sigorta şirketleri, bilgisayar oyunları, bankacılık ve müşteri tanıma sistemleri, havacılık, ulaşım gibi daha birçok konuda yapay zeka çalışmalarından yararlanıldığına dikkati çeken Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Çok yakın zamanda insan aklının sınırlarını zorlayacak şekilde tıptan ulaşıma, çağrı merkezi hizmetlerinden haberleşme teknolojilerine kadar her alanda yapay zeka teknolojisini kullanacağız.

Biz de BTK olarak Türkiye'nin dönüşümüne katkı sağlamak ve 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için teknolojimiz, ekosistemimiz ve yerli yazılıma yaptığımız desteklerle bunun vizyonunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka küresel pazarında ülkemizin de yer alması için çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Yaklaşık 766 milyon dolarlık yazılım ve bulut pazarı potansiyeline sahip bir ülke olarak büyüyen bir ekonomimiz var ama teknoloji ve yazılım alanında gidecek daha çok yolumuz bulunuyor. Bu bilinçle çalışıyoruz."

"İş birliği ve koordinasyonun başarının sırrı"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı da yapay zekanın en önemli konularından birinin veri olduğuna işaret ederek verinin sağlıklı toplanmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Balcı, bu çerçevede, iletişim altyapılarında devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde millileşme ve yerlileşme konusunda önemli bir noktaya geldiklerine inandıklarını kaydetti.

Birçok alanda yapay zeka teknolojilerinden istifade etmek gerektiğini vurgulayan Balcı, "Önümüzdeki dönem, dinamikliğin, mobilitenin ve düşük gecikmenin ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Burada birçok bilgi var, bunu mümkün olan en iyi şekilde toplamak, analiz etmeye uygun şekilde saklamak, bunlardan anlamlı bilgiler çıkarmak süreci önümüze çıkacak." ifadesini kullandı.

Balcı, bir taraftan yapay zeka, bir taraftan iletişim altyapıları bir taraftan da sahada kazanılan tecrübe ve ihtiyaçlar çerçevesinde yetkinlikler akıllı bir şekilde birleştirilebilirse son derece süratli bir şekilde globalde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmenin hiç de uzak olmadığını belirterek, "ULAK Haberleşme olarak başta iletişim altyapıları olmak üzere tüm yetkinliğimizi ekosistemimizle paylaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, iş birliği ve koordinasyonun başarının sırrı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Dikey sektörler son derece önemli. İletişim altyapıları konusunda onların yapay zeka uygulamalarını da dikkate aldığımızda 5G ile de dikey sektörler ön plana çıkıyor. Sağlık, akıllı şehirler, akıllı tarım, akıllı belediyeler, bu 'aklı' katmak için illa da 5G'yi beklemeye gerek yok. Gerekli gecikme ihtiyacı neyse bizimle paylaşın, biz ona göre uygulamalarımızı optimize edelim, çözüm bulmaya çalışalım."

Akıllı, yetenekli sistemleri gerçekleştirmek için bir taraftan bu bilgileri toplayacak akıllı şebekelere, diğer taraftan da bunların işlem ortamını sağlayacak akıllı, genişleyebilir, güvenilir veri merkezlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Veri merkezleri konusunda da ümit vadeden bir noktadayız. Hep söylenir, 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır' diye. Birçok büyük veri merkezleri açılır, bunların çok az sayıda alüminyum kısımları, arazisi, soğutma sistemleri yerlidir ama veri merkezlerindeki yazılımlar ve donanımlarımız ağırlıklı olarak yabancı birkaç firmaya bağlı olarak kurulur. Veri merkezlerinin de maliyetinin çok büyük bir kısmını bunlar teşkil eder. Bizim devletimizin imkanlarıyla oluşturulan AR-GE projelerimiz, ekosistemimizle beraber yerli ve milli, herhangi bir firmanın lisansına bağlı kalmadan geliştirilen veri merkezi çözümlerimiz mevcut. Bunları da aynı şebeke yönetim yazılımlarımız gibi yaygınlaştırmak arzusundayız. Yapay zeka uygulamalarının da veri merkezlerinde önemli bir rol aldığına inanıyoruz. Dolayısıyla ULAK Haberleşme olarak bu konularda da hem kurumlarımızın hem de operatörlerimizin iş birliğine ihtiyacımız var."