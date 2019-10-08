Son Dakika Haberleri: Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat desteğiyle düzenlenecek
Son Dakika Güncel Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat desteğiyle düzenlenecek

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat desteğiyle düzenlenecek

33 dakika önce

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde 9 Ekim'de, Kocaeli Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat desteğiyle düzenlenecek, System.String[]

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde 9 Ekim'de, Kocaeli Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.


Marmara bölgesinin en etkili bilgi ve iletişim teknolojileri etkinliği ve en büyük kamu-özel sektör buluşması olmayı amaçlayan etkinliğe Türksat, 'İletişim Sponsoru' olarak destek verecek. Konferans, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, idare başkanlıkları, sanayi ve ticaret odaları, teknoloji sağlayıcı firmalar, son kullanıcı firmaları, operatörler, bankalar ve daha birçok ilgili sektör ve yönetimlerin katılım sağlanmasının beklendiği etkinlikte; Dijital Dönüşüm, Dijital Dönüşüm Yol Haritası, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Akıllı Şehirler, Endüstriyel Akıllı Üretim, Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Dijital Para Birimleri ve Teknolojileri, Son Teknoloji Deneyimleri gibi konular tartışılacak. - ANKARA

Türksat, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
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