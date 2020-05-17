Kamu Bilişim Dijital Zirvesi 20 Mayıs'ta yapılacak

Kamu Bilişim Derneği (KBD) tarafından dijital ortamda düzenlecek Kamu Bilişim Zirvesi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bu yılki zirvede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kamu kurumlarındaki iş süreçlerinde yaşanan değişimler, uzaktan çalışmanın getirdiği zorluklar ve siber güvenlik riskleri masaya yatırılacak.

KBD İkinci Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl kamu bilişim yöneticileri ve bilişim sektörü temsilcilerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirileceğini belirterek, "kbd.org.tr" ve "kamubilisimzirvesi.org" web adreslerinden de canlı yayınlanacağını söyledi.

Zirveye halkın hemen her kesiminin yoğun ilgi göstereceğini tahmin ettiklerini dile getiren Şıvka, zirvenin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Şıvka, düzenledikleri tüm zirvelere destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun da birer konuşma yapacaklarını ifade ederek, kamu ve özel sektörden genel müdür ve daire başkanı düzeyinde birçok yöneticinin panellerde yer alacağını bildirdi.

Dijital dönüşüm alanındaki başarı hikayeleri paylaşılacak

Şıvka, dijital dönüşüm sürecinde kamu kurumlarının ne kadar başarılı olduğunun, birçok kamu hizmetinin dijital ortama çok önceden aktarılmasının öneminin, bilişim ve teknoloji sektörünün varlığının diğer sektörlerde yarattığı olumlu etkinin ve kurumların dijital dönüşüm başarı hikayelerinin zirvede ele alınacağını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde kamu kurumlarında iş süreçlerinde yaşanan değişimler, uzaktan çalışmanın getirdiği zorluklar ve siber güvenlik risklerinin de zirvede değerlendirileceğini anlatan Şıvka, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız son dönemde koronavirüsle mücadele amacıyla yapılacak Ar-Ge projelerine hem TÜBİTAK hem de kalkınma ajansları aracılığıyla ciddi destekler vermeye başladı. Kovid-19 döneminde özellikle sağlık ve eğitim teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri, salgınla mücadele amacıyla geliştirilen yeni çözümleri en yetkili yöneticilerin ağzından dinleyeceğiz."

Şıvka, etkinliğe bilişim sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile firmaların da büyük destek verdiğine dikkati çekerek, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Teknoloji Sektör Platformu gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının birer panelde moderatörlük yapacaklarını dile getirdi.

Şıvka, etkinlikte elde edilecek tüm sponsorluk katkılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlanacağını sözlerine ekledi.