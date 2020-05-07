Kamu Bilişim Zirvesi "Dijital" olarak yapılacak - Son Dakika
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Kamu Bilişim Zirvesi "Dijital" olarak yapılacak

6 saat önce

Kamu Bilişim Derneği Başkanı Doç.Dr.İzzet Gökhan Özbilgin, 20 Mayıs tarihinde dijital ortamda yapılacak Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'ne herkesin katılabileceğini kaydederek, "Etkinliğimize yapılacak tüm sponsorluk gelirlerini, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem...

Kamu Bilişim Zirvesi

Kamu Bilişim Derneği Başkanı Doç.Dr.İzzet Gökhan Özbilgin, 20 Mayıs tarihinde dijital ortamda yapılacak Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'ne herkesin katılabileceğini kaydederek, "Etkinliğimize yapılacak tüm sponsorluk gelirlerini, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacağız" dedi.

Kamu Bilişim Derneği (KBD) Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, KBD İkinci Başkanı Yakup Şıvka ile birlikte video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında "Kamu Bilişim Dijital Zirvesi" ile ilgili soruları yanıtladı.

Dernek olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özbilgin, her yıl Kamu Bilişim Zirvesi, Kamu Siber Güvenlik Zirvesi, Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi ismiyle 3 etkinlik yaptıklarını ve bilişimle ilgili tematik konularda toplantılar düzenlediklerini aktardı.

2020 yılında korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Kamu Bilişim Zirvesi toplantısını dijital olarak "Kamu Bilişim Dijital Zirvesi" ismiyle yapacaklarını belirten Özbilgin, 20 Mayıs tarihinde yapılacak olan ve derneğin internet sitesinde canlı yayınlanacak toplantıya herkesin katılım gösterebileceğini vurguladı.

Etkinlikteki en önemli paydaşın kamu çalışanları olduğunu bildiren Özbilgin, özel sektör temsilcilerinin ed olacağı 7-8 panel düzenlenmesini planlandıklarını ifade etti. Her panelin bir bilişim STK Başkanı tarafından yönetileceğini vurgulayan Özbilgin, panellerde yaklaşık 40 kamu bilişim yöneticisinin ve 15 özel sektör temsilcisinin olacağını söyledi.

Zirve de, kamu kurumlarının yaşadığı süreçleri, elektronik ortamda yürüttükleri hizmetleri ve bu süreçte yaşanan deneyimlerin konuşulacağını aktaran Özbilgin, aynı zamanda kamu ve özel sekter temsilcilerinin bir araya getirileceğini kaydetti.

Etkinliğin sektörde birlik ve beraberliği sağlayacağını düşündüğünü belirten Özbilgin, zirveyi internet üzerinde 1000'den fazla kişinin takip etmesini beklediklerini söyledi. Özbilgin, "Bu yıl Kamu Bilişim Dijital Zirvesi dijital ortamda yapılacak. Etkinliğimizde elde edilecek tüm sponsorluk gelirlerini, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Milli Dayanışma Kampanyasına' bağışlayacağız." aktarımında bulunarak, etkinlikte yer alacak kamu ve özel sektör kuruluşları ile destek verecek firmalara teşekkür etti.

"Zirve yerli ve milli video konferans programıyla yapılacak"

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka ise, zirvede kamuda yerli ve milli teknolojilerle açık kaynak kodlu yazılımların kullanılabilmesi ile ilgili konuların ele alınacağını belirterek, salgın döneminde kamuda birçok kurumda uzaktan çalışma modeline geçildiğini, söz konusu çalışma sistemiyle bilişim ve siber güvenliğin öneminin ön plana çıktığını aktardı.

Şıvka ayrıca, düzenlenecek zirvenin yerli ve milli bir video konferans ürünü kullanılarak yapılacağını kaydetti.

"Türkiye dijital hizmette başarı hikayesi yazdı"

Kovid-19 salgını dolayısıyla dijital ortamda çalışmaya geçen kamu kurumlarında yaşanan dönüşüme ilişkin değerlendirmenin sorulması üzerine Özbilgin, bu konuda Türkiye'nin başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Birçok kamu kurumunun hizmetlerini uzun süredir e-Devlet üzerinden verdiğini anımsatan Özbilgin, bunun yararının bu dönemde görüldüğünü bildirdi. e-Devlet üzerinden verilen hizmetlerin kullanımın, bazı hizmetlerin ise kullanılabilirliğinin arttığını dile getiren Özbilgin, "Ülkemizin dijital dönüşümle ilgili alt yapısı zaten hazırdı, bu dönem sadece dijital ortama geçiş sürecini hızlandırdı." ifadelerini kullandı.

Özbilgin, "bilişimsizlik maliyeti" yani bilişimin getireceği etkilerin, faydaların eksikliğinden kaynaklanacak maliyetleri yıllardır dile getirdiklerini, aslında bilişime yapılan yatırımın kayıp değil uzun zamanda büyük bir getiri olduğunu belirtti. Bilişimin oluşturduğu kaldıraç etkisinden faydalanılması gerektiği, bilişimin tüm sektörleri yatayda kesen bir sektör olduğunu belirtti.

Kamu kurumlarının hizmetleri verebilme sürecinde uzaktan çalışmanın test edildiğini, en önemlisinin de bilişim bölümlerinin ne kadar önemli olduğunun, destek birimlerinden daha çok temel birimler olduğunun farkına varıldığına dikkati çeken Özbilgin, üst düzey yöneticilerin bu konudaki farkındalığının bu dönemde arttığını söyledi. Bilişime yatırım konusunda veya bilişim imkanlarının kullanımı konusunda daha temkinli davranan yöneticilerin, bu süreçte dijitalleşmeye yöneldiğini ifade eden Özbilgin, kurumların elektronik sürece yönelmesiyle uzaktan çalışmaya, bilişim alt yapısına, siber güvenliğe yatırımın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığının altını çizdi.

Yakup Şıvka da bilişimciler olarak uzaktan çalışma modelini zaten eskiden beri kullandıklarını anımsatarak, kamu için bu dönemin fırsata dönüştüğünü söyledi. Bu dönüşüme uzak duran insanların da zorunlu olarak uzaktan çalışmaya geçtiğini anlatan Şıvka, böylece çalışma maliyetlerinin de azaldığını kaydetti.

"Siber saldırıların konusu değişti"

Siber güvenlik saldırılarının her zaman hayatın içinde olduğunu, saldırıların sayısının çok fazla değişmediğini ancak konusunun değiştiğini düşündüğünü belirten Özbilgin, oltalama saldırıların konularının pandemi, maske veya aşı gibi konulara değiştiğini bu konuları içeren saldırıların başarı oranlarının arttığını, özellikle salgının ilk zamanlarında insanların bilgiye ulaşmak için her türlü epostayı açtığını vurguladı.

Pandemi sürecinde kullanımı artan "Zoom" uygulamasına alternatif yerli ve yabancı uygulamaların fazla olduğunu aktaran Özbilgin, "Videokonferans yöntemiyle yapılan görüşmelerde konuların ve konuşulanların gizliliğinin önemi devreye giriyor. Eğer görüşmelerinizde herhangi bir gizlilik yoksa veya gizli bilgiler bulunmuyorsa kullandığınız yazılım çok fark etmez. Ancak kamu kurumları arasında bazı hassas görüşmelerde ve toplantılarda uygulamanın yerli ve milli hizmet olması önemli. Aslında verinin nerede tutulduğunu ülkemizde kalıp kalmadığı önem arz ediyor. Öte yandan, siz ne kadar yeni uygulamalar yapsanız da zamanında buna yatırım yapmış olmak çok önemli. Zoom buna uzun süre önce yatırım yapmış bir şirketti. Bu dönemde de bunun faydasını gördü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yazılım konusunda çok önemli teşvikler verildiğinin, başka ülkelerde bunu görmenin mümkün olmadığının altını çizen Özbilgin, önemli olan konunun özel sektörün ürünlerini global hale getirmesi olduğunu belirtti.

Yazılımcıların açık kaynak teknolojilerine yakınlığının öneminden bahseden Özbilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde Açık Kaynak Teknoloji Platformu kurulduğunu, açık kaynak konusuna ilişkin önemli çalışmalar başlatıldığını ve Pardus'un yaygınlaşmasındaki en nemli unsurun kurumların sahiplenmesi olacağını belirtti. - ANKARA

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bilişim Zirvesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:55 Kaynak: İHA


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