Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi - Son Dakika

Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi, System.String[]

Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Korona virüse karşı özel olarak hijyen ekipler oluşturan Nevşehir Belediyesi, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler ve otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden belediye ekipleri, bugünde Müze Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, okullar, Kızılay Kan Merkezi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TOKİ Şantiyesi, öğrenci yurtları, İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Özel Eğitim Uygulama Okulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Paşakonağı, Zabıta Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, noterler ve H.Rasim Uzer Eğitim Meslek Okulu binalarını ilaçlayarak dezenfekte etti.


"Nevşehir Belediyespor tesisleri dezenfekte edildi"


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'un tesisleri korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Nevşehir Belediyespor'un Nar beldesinde bulunan tesisleri, koronavirüse karşı Nevşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Salgın hastalığa karşı tüm tedbirlerin alındığı tesislerde yöneticilerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının kullandıkları yatak odaları, soyunma odaları, fitness salonu, mutfak, dinlenme alanları, malzeme odası, tesis girişleri ve idari bölümler dezenfeksiyon işleminden geçirildi.


Özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, ayrıca takım otobüsünde de ilaçlama yaptı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:17 Kaynak: İHA

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