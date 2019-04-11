Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya Bankası ile yaptığımız anlaşma kapsamında 200 milyon dolarlık bir kredi temin ettik. Bunu da ağırlıklı olarak kamu binalarımızda kullanacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya Bankası ile yaptığımız anlaşma kapsamında 200 milyon dolarlık bir kredi temin ettik. Bunu da ağırlıklı olarak kamu binalarımızda kullanacağız. Bakanlığımız ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde oradaki kamu binalarının enerji verimliliği ile ilgili durumlarını tespit ettik. Yaklaşık 500 civarında bina var" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Fuar ve Forumu'nun açılışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Dönmez, Dünya Bankası'ndan sağlanan 200 milyon dolarlık kredinin ağırlıklı olarak kamu binalarının enerji verimliliği artırmada kullanılacağını söyledi. Bakan Dönmez, "Bugün 10'uncusunu yaptığımız Enerji Verimliliği Fuar ve Forumu'na çok yoğun bir ilgi var. Fuar boyunca 7 bin katılımcı bekliyoruz. Dünya Bankası ile yaptığımız anlaşma kapsamında 200 milyon dolarlık bir kredi temin ettik. Bunu da ağırlıklı olarak kamu binalarımızda kullanacağız. Bakanlığımız ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde oradaki kamu binalarının enerji verimliliği ile ilgili durumlarını tespit ettik. Yaklaşık 500 civarında bina var. 2023 yılına kadar bu 200 milyon doları kamu binalarının enerji verimliliği konusunda performanslarını artırmak için kullanmış olacağız" dedi.



Sivil binaların ısı yalıtımları için düşük faizli krediler sunulacak



Bakan Dönmez, yakın gelecekte bankalardan düşük faizli krediler sunularak sivil binaların ısı yalıtımlarının kökünden halledileceğini söyleyerek, "Sivil konutlarda şu anda ortalama yıllık 150 bin civarında ısı yalıtımı yapılıyor. Hedefimiz bunu yıllık iki katına çıkarmak. Biz ısı yalıtımını standartlara uygun hale getirdiğimizde faturalarımızda yaklaşık yüzde 40'lık bir indirim söz konusu olacak. Bunun için de sektörümüz hazır. Bankacılarımız da bu işi finanse etmeye çok sıcak bakıyorlar. Bu krediyi uzun vadeli ödenebilir bir hale getirip vatandaşımıza sunmuş olacağız. Çok düşük aylık taksitlerle bu ısı yalıtımı işini de kökünden çözmüş olacağız" diye konuştu.



Bakan Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde dün açıkladığı Enerji Girişim Sermayesi Fonu'na ilişkin, "Bununla alakalı olarak bizim bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, bankacılık sektörümüz birden fazla bir araya gelmek suretiyle sektörün finansman ihtiyacı veya yeniden yapılandırma kapsamındaki krediler uzun süredir görüşülüyordu. Dün Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı gibi bir inisiyatif kullanılacak. Ortak girişim fonu üzerinde finansman sıkıntısı çeken projeler rahatlatılmış olacak. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"Bu yıl 4 kuyu daha planlıyoruz"



Bakan Dönmez, son olarak petrol keşif gelişmeleriyle ilgili şu bilgiler verdi: "Diyarbakır ve Siirt'te yeni 3 tane petrol keşfi yaptık. O 3 keşifte de günlük ortalama bin 650 varil üretim var. İlk defa hidrolik çatlatma ile petrol üretimi sağladık. Şimdi bu hidrolik çatlatma ile bu yıl içerisinde 4 kuyu daha planlıyoruz. Bir tanesi Trakya'da 3 tanesi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. Bu teknik ile üretim artış sağlanacak". - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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