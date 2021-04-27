Kamu çalışanları için idari izin kararı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI İdari İşler Dairesi Başkanlığı, kamu çalışanlarının 10 Mayıs ve 11 Mayıs 2021 tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs 2021 tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan kamu kurumlarına gönderilen yazıda, 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne atıfta bulunularak, koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı anımsatıldı. Bu kapsamda salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan vermemek sureyiyle; 30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere, kamu hizmetleri asgari personelle yürütlecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs ve 11 Mayıs 2021 tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs 2021 tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılacak.