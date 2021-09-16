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Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

16.09.2021 16:38
Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

2019 Yılının Aralık ayında Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını kontrol altına almak amacıyla Adıyaman'daki kamu çalışanları ile aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2019 Yılının Aralık ayında Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını kontrol altına almak amacıyla Adıyaman'daki kamu çalışanları ile aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, kurum amirleri ve Adıyaman'daki kamu çalışanları katıldı.

Covid-19 salgınını kontrol altına almak, kamu çalışanları ve vatandaşları aşıya teşvik edilmesi amacıyla Adıyaman Valiliği tarafından il genelinde aşı bilgilendirme çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Adıyaman Valiliği himayesinde, il sağlık müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda il merkezi, ilçeler, beldeler, köyler ve mezralarda yaşayan vatandaşların aşılarını yaptırmaları için il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna timleri kapı kapı dolaşıp bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kamu çalışanlarına da aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

600 Bin üzerinde aşının yapıldığı Adıyaman il genelinde virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması için Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın bir an önce mavi kategoriye geçmesi için pandemi süreci hakkında bilgilendirme yaparak tüm kamu çalışanlarını ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Adıyaman'ın aşılama konusunda maviye yakın olduğunu kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Adıyaman'ın bir an önce mavi kategoride yer alması için ekiplerimiz bilgilendirme çalışmalarına ağırlık veriyor. Çünkü biliyoruz ki bu salgının önüne geçecek en büyük silah aşıdır. Yaklaşık1,5 yıldır bütün dünyayı sarsan bu salgın, ülkemizin de gerek sosyal, gerek iktisadi gerekse de diğer alanlarını çok etkilediğini görüyoruz. Bu süre zarfında okullarımız ve üniversitelerimiz açılamadı. Kamu kurumlarımız yeterince çalışamadı. Performansımız istediğimizin altında gerçekleşti. Bütün insanlık ne zaman aşı bulunacak diye umutla ve hasretle bekledi. Bir sene beklediğimiz aşıya ulaştıktan sonra şimdi de aşıya karşı tereddütlerin oluştuğunu görüyoruz. Bilimin yolundan gitmeliyiz. Aşıyla ilgili bilim adamları ne diyor ona bakmalıyız. İnternet ve sosyal medyada bazı şarlatanlar bu işi manipüle ederek dünyada ve ülkemizde aşı karşıtı bir kitlenin doğmasına sebep oldular. Bu işin tek çaresi aşıdır. Pandemiyle mücadelenin en etkin yolu da bilim insanlarımızın söylediği gibi aşıdır. Adıyamanlı hemşerilerimizden ricam ve dileğim hiç korkmasınlar, ürkmesinler, çekinmesinler, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için aşılarını yaptırsınlar. Bu süreci aşıyla aşacağız. Başka yolu yok. Tüm vatandaşlarımızı aşıya olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Adıyaman, Kamu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu çalışanlarına aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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