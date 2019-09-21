Kamu çalışanlarına 'bağımlılık yapan maddelerle mücadele eğitimi' verildi

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline 'bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadele eğitimi" verildi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, ilgili tüm kurumların personeline 'Bağımlılık Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadele Eğitimi' verileceğini anımsattı.



Bu bağlamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline de Jandarma Komutanlığınca eğitim verildiğini belirten Macit, "Uyuşturucu madde bağımlılığı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her yaşta vatandaşımızı tehdit eden bir problem haline gelmiştir. Sosyal, ekonomik, güvenlik gibi birçok farklı yönü bulunan bağımlılık yaratan madde problemi ancak sorunun taraflarının iş birliğiyle çözülebilir. Önleme, madde bağımlılığından arındırma ve rehabilitasyon süreçleri bunların başlıcalarıdır" ifadelerine yer verdi.



Uyuşturucuyla mücadelenin genel bir halk sağlığı sorunu olduğunu aktaran Macit, "Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu kadar yaygın olmamakla birlikte, tehdit boyutuna gelmeden önce önlem alınması gerekmektedir. Bu, aynı zamanda, bir ulusal güvenlik problemidir. Alkol, tütün ve madde bağımlılığı ülkemizin ve belki de dünyanın en önemli sorunudur. Bu konuda böyle bir eğitim düzenlenmiş olması ve sizlerin bu konuda bilgi edinmeniz son derece önemlidir. Bu sebeple bu eğitimin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Eğitimi düzenleyenlere ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından İl Jandarma Komutanlığı uzmanları tarafından multivizyon eşliğinde verilen eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MALATYA