Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi - Son Dakika

Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

01.12.2020 00:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

MESAİ SAATLER 10.00-16.00 OLARAK BELİRLENDİ

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

Metin Kıratlı, Türkiye, Aralık, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi - Son Dakika
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