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Kamu Denetçiliği Kurumundan 7 aydır onarılmayan otobüs durağına ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumundan 7 aydır onarılmayan otobüs durağına ilişkin tavsiye kararı

22.01.2022 09:43
Kamu Denetçiliği Kurumundan 7 aydır onarılmayan otobüs durağına ilişkin tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Trabzon'da heyelan nedeniyle zarar gören ancak vatandaşın talebine rağmen 7 aydır onarılmayan otobüs durağının tamir edilmesi yönünde Büyükşehir Belediyesine tavsiyede bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Trabzon'da heyelan nedeniyle zarar gören ancak vatandaşın talebine rağmen 7 aydır onarılmayan otobüs durağının tamir edilmesi yönünde Büyükşehir Belediyesine tavsiyede bulundu.

KDK'nin kararına göre, Trabzon'da bir kişi, kuruma yaptığı başvuruda, yaşadığı bölgede meydana gelen heyelan ve sel sonrası yolcu durağı kulübesinin zarar gördüğünü, kulübenin zemininin kayması nedeniyle de uçuruma doğru yan yattığını belirtti.

Kolluk kuvvetleri tarafından şerit çekilerek durağın kullanıma kapatıldığını ifade eden başvurucu, belediye yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemeye rağmen durağın yaklaşık 7 aydır onarılmadığını bildirdi.

Başvuruyu inceleyen KDK, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki görev ve yetkilerine istinaden başvuruya konu durak yerinin onarılması için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı gönderdi.

Kararda, ilgili kanunlar gereği büyükşehir ulaşım ana planını yapmanın, yaptırmanın, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamanın büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında bulunduğu aktarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine başvuru üzerine gönderilen yazıya, otobüs durağının ilçe belediyesi tarafından yapıldığı yönünde cevap vermesinin de hukuka aykırı olduğu aktarılan kararda, söz konusu onarımın yapılması gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca sel nedeniyle durağın bulunduğu bölgenin zeminin zarar gördüğüne işaret edildi ve ilgili alanının altyapı hizmetleri ve yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin görevlerin de büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğu bildirildi.

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Kamu Denetçiliği Kurumu, Trabzon, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Denetçiliği Kurumundan 7 aydır onarılmayan otobüs durağına ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu Denetçiliği Kurumundan 7 aydır onarılmayan otobüs durağına ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika
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