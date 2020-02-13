Kamu Denetçiliği Kurumundan mahalle halkının çöp sorunuyla ilgili tavsiye kararı - Son Dakika

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde bir mahallede yaşayan vatandaşların, sokaklarında çöp konteyneri bulunmadığını, çöplerin gün boyu kaldırımda beklediği, bu durumun görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptığı başvuru sonuçlandı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların başvurusunda mahallelerine konteynerler konularak çevre sağlığına dikkat edilmesi talebinde bulunduğu bildirildi.

Bunun üzerine belediyeden konuyla ilgili bilgi ve belge istendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediye, KDK'ye ilettiği cevapta konteyner uygulamasının yalnızca merkeze uzak ve her gün çöplerin toplanamadığı mahallelerde uygulandığını söyledi. Merkez mahallelerde çöplerin her akşam 19.00-23.00 saatlerinde evlerin dışına bırakıldığı, gece vardiyasında da bu çöplerin düzenli toplandığı ifade edildi. KDK uzmanları konu hakkında mahallenin muhtarıyla da görüştü. Muhtar, çöplerin toplanana kadar kaldırımda beklediği ve mahalle sakinlerinin bundan rahatsız olduğu, çöp kamyonları geçtikten sonra bırakılan çöplerin uzun saatler dışarıda kaldığı, mahallerine yerleştirilecek 6-7 konteynerin yeterli olacağını söyledi."

Açıklamada, toplanan veriler ışığında gerekli işlemler tesis edilerek çöp konteyneri talebinin belediye tarafından yerine getirilmesi için tavsiye kararı verildiği duyuruldu.