Kamu denetçisi adayları belirlendi - Son Dakika

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 127 kamu denetçisi aday adayından 12 ismi aday olarak belirledi.

Komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanlığında toplandı.

Başkanlık seçiminde Tamer, üyelerin tamamının oyunu alarak TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Komisyonda daha sonra, görev süreleri dolan 4 kamu denetçisinin yerine seçilecek adaylar için oy verme işlemi yapıldı.

Listedeki 127 kişi arasından Ahmet Sami Kutlu, Ahmet Dülger, Celile Özlem Tunçak, Ergün Deniz, Ersan Özgür, Fatma Benli Yalçın, Hikmet Ayar, Levent Erdemir, Mehmet Ali Çetin, Mustafa Kiraz, Recep US ve Yahya Akman aday olarak belirlendi.