KAMU-DER, Adilcevaz'da kurum amirleriyle buluştu - Son Dakika

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Adilcevaz İlçe Başkanı Orhan Emen, kurum amirleriyle yemekte bir araya geldi.

Adilcevaz Öğretmenevinde düzenlenen programda kurum amirlerinin talep ve önerilerini dinleyen Emen, katılımlarından dolayı Kaymakam Tunahan Çil'e ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a teşekkür etti.

Başkan Gürsoy da 2019 yılında bir çok hizmete imza atıklarını ifade ederek, "2020 yılında hem belediye hem de kurumlar olarak önemli çalışmalara imza atmak ve ilçemize güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar düsturuyla ekip çalışmasına önem veriyoruz. Bu vesileyle 2020 yılının başta ülkemiz olmak üzere ilçemize ve tüm dünyaya huzur getirmesi temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Çil de programın düzenlemesinde emeği geçen Başkan Emen'e ve katılımcılara teşekkür etti.