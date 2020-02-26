Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "iletişim seferberliği" çağrısı çerçevesinde İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un başkanlık ettiği Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, bütün bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Prof. Dr. Fahrettin Altun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinin stratejik iletişim politikalarının en önemli saç ayaklarından biri olduğunu belirterek, "Elbette stratejik iletişimimiz de, kamu diplomasimiz de her şeyden önce milli güvenlik önceliklerimizden, devletimizi ve milletimizi ayakta tutan kuruluş değerlerimizden, toplumsal refah mücadelemizden ve ulusal kalkınma hedeflerimizden bağımsız değildir" dedi.

İletişimin uluslararası ilişkilerde hiç olmadığı kadar önemli bir unsur haline geldiğine işaret eden Altun, uluslararası medyanın dış politika yapım süreçlerinin giderek merkezine yerleşmeye başladığını, medyatik gerçekliğin hakiki gerçekliğin önüne geçtiğini söyledi.

"MİLLİ MENFAATLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Zaman zaman Türkiye'yi de etkileyen enformasyon savaşlarının artık uluslararası siyasetin inkar edilemez bir parçası olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Artık sadece kamu diplomasisinden, stratejik iletişim araçlarının uluslararası ilişkilere ve diplomasiyle etkisinden değil, diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin yeni iletişim teknolojileri, medya kampanyaları ve hileleri üzerinden boyut değiştirmesinden bahsediyoruz. Uluslararası ilişkiler, artık devletler arası münasebetlerin ötesine geçmiş; iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, sanatçıların, medyanın, aktivistlerin ve diğer unsurların dahil olduğu karmaşık bir ilişkiler manzumesi haline gelmiştir. Türkiye gibi dünyaya siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonunu tamamlamış ülkeler açısından bu yeni koşullara ayak uydurmamak, açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse bir milli güvenlik meselesidir."

Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında gerçekleştirdiği çalışmaların bir geçmişi bulunduğunu anlatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonunda İletişim Başkanlığının yetkilendirildiğini aktardı. Altun, ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler dikkate alındığında uluslararası kamuoyu ve karar alıcılara dönük çalışmaların iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülmesinin daha kritik bir hal aldığını, bu hususun devletin söylem birliğinin tesis edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve fırsatları göz önünde bulundurarak imkan ve kabiliyetlerimizi en üst düzeye çıkararak, milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlediğimiz hedefler için el birliğiyle çalışacağız" diyen Fahrettin Altun, "Bu görevi ifa ederken en büyük gücümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleri ve milletimizin irfanı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KURULUMUZUN TARİHİ BİR SORUMLULUĞU VE MİSYONU BULUNUYOR"

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik nüfusu, kültürel zenginlikleri, insani yardımlar alanında lider konumu, dış politikadaki ilkesel tutumu, sınırları içerisinde demokrasiyi hakim kılma kararlılığı, dünyanın kritik bölgeleriyle kurduğu güçlü ilişkiler, bölgesel güç kapasitesi ve küresel meselelerde aktör olma kararlılığı, Türkiye'nin kamu diplomasisi oyununa önde başlamasını sağlamaktadır. Bu itibarla kısa vadede kriz yönetiminde mükemmeliyeti, orta vadede pozitif iletişim kampanyaları sayesinde imaj yönetiminde mükemmeliyeti, uzun vadede ise stratejik ortaklıklara yapacağımız yatırımlarla ilişki yönetiminde mükemmeliyeti hedefliyoruz. Çetin bir coğrafyada, zor bir dönemde ülkemizin her alanda ilerleyişine katkı sunmak için Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulumuzun tarihi bir sorumluluğu ve misyonu bulunuyor. Kurulumuzun kamu diplomasisi alanında devletimizin ortak aklı haline gelmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Tüm paydaşlarımızın da kurul çalışmalarına aktif katılım sağlayarak iş birliği ve dayanışma şuuru içerisinde takım ruhuyla hareket ederek, tüm çalışmalarımızda ortak paydamızın Türkiye markası olduğunun farkında olarak katkı sunacaklarına güvenimiz tamdır. Güçlü Türkiye'nin, güçlü liderliğin yanı sıra güçlü iletişim ile mümkün olabileceğini unutmadan krizleri fırsata çevirerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği hedeflere yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum."

Fahrettin Altun, "Güçlü Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proaktif kamu diplomasisi çalışmalarıyla hep birlikte milletimizin sesini dünyaya daha etkin şekilde duyuracağız" dedi. Altun, Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunun yılda 2 kez toplanmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

TOPLANTIDA KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MASAYA YATIRILDI

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na bütün bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofisler ve politika kurullarının yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Kızılayı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TRT, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulundan üst düzey yöneticiler katıldı. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in Kamu Diplomasisi Koordinasyon Planı'na ilişkin bir sunum yaptığı toplantıda, katılımcılar kurulun çalışma mekanizması ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulundu.

(Derya Yetim/İHA)