Kesk: "Büyüme Masallarına Rağmen Sadece Son İki Yılda Emeğin Büyümeden Aldığı Pay Yüzde 11,4 Azaldı. Sermayenin Payı İse Yüzde 11,1 Arttı"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "Büyüme masallarına rağmen sadece son iki yılda emeğin büyümeden aldığı pay yüzde 11,4 azaldı. Sermayenin payı ise yüzde 11,1 arttı. Onların kısa vadede de orta vadede de uzun vadede tek programı var; halka, emekçilere daha fazla yoksulluk, açlık ve işsizlik dayatma programı" açıklamasını yaptı.

KESK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelecek üç yıla yönelik hazırladığı Orta Vadeli Program ve Türkiye'de sürekli artan enflasyona yönelik yazılı açıklama yaptı. KESK açıklaması şöyle:

"ENAG VERİLERİNE ENFLASYON YILLIK YÜZDE 181,37 ARTTI"

" 'Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor' diyen iktidara göre her şey yolunda. Çarklar halkı, emekçileri, yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. İktidar düşük gösterdiği enflasyonla halkın, emekçilerin cebinden alıp bir avuç patrona, yandaşa aktarmaya devam ediyor. Doğalgazdan elektriğe, temel tüketim maddelerinden kiralara zam kasırgası sürüyor. Ama TÜİK'e göre Ağustos Ayı Enflasyonu: yüzde 1,46, yıllık enflasyon yüzde 80,21; Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon Ağustos'ta aylık yüzde 5,86, yıllık yüzde 181,37 arttı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Ağustos 2022 için 7 bin 375 TL; dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 24 bin 25 TL. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti aylık 9 bin 908 TL.

5 bin 500 TL olan asgari ücret, açlık sınırının ortalama 9 bin 250 TL olan bekar kamu emekçisi maaşı bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin altında kaldı.

Rekor üstüne rekor kıran enflasyona rağmen Gelir Vergisi Tarifesi güncellenmediği için önümüzdeki aylarda maaşlarımız daha da eriyecek. Daha da kötüsü bu yoksulluk tablosunun kısa ve orta vadede değişeceğine dair en küçük bir işaret yok.

"SON İKİ YILDA EMEĞİN BÜYÜMEDEN ALDIĞI PAY YÜZDE 11,4 AZALDI. SERMAYENİN PAYI İSE YÜZDE 11,1 ARTTI"

Geçen yıl bugünlere açıklanan Orta Vadeli Programda (OVP) yüzde 9,8 olan 2022 enflasyon hedefi dün açıklanan yüzde 65 olarak güncellendi. Bir önceki OVP'de 2022 için 9,27; 2023 için 9,77; 2024 için 10,27 TL olan ortalama dolar kuru beklentileri dün açıklanan OVP ile 2022 için 16,62 TL; 2023 için 21,52 TL; 2024 yılı için 24,62 olarak güncellendi.

Dokuz yıl önceki Kalkınma Planında 25 bin dolar olan, dört yıl önceki Kalkınma Planı ile 12 bin 484 dolara düşürülen 2023 yılı Kişi Başına Milli Gelir hedefi dün açıklanan OVP ile 10 bin 71 dolar olarak güncellendi. Dün açıklanan OVP ile 2022 yılı sonu bütçe açığı 278 Milyar TL'den 461 Milyar TL'ye çıkarıldı. Büyüme masallarına rağmen sadece son iki yılda emeğin büyümeden aldığı pay yüzde 11,4 azaldı. Sermayenin payı ise yüzde 11,1 arttı.

Onların kısa vadede de orta vadede de uzun vadede tek programı var. Halka, emekçilere daha fazla yoksulluk, açlık ve işsizlik dayatma, milyonların cebinden aldıklarını, emeğinden çalınanları yandaşlara, zenginlere aktarma programı. ya emek karşıtı, sermaye yanlısı bu programın hayata geçirilmesini izleyeceğiz. ya da emeğin ortak programı için birleşeceğiz.

KESK olarak; bu sömürü ve yoksulluk düzenin mağduru tüm kesimleri İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret, Adil Bir Vergi Sistemi, Halk İçin-Emek İçin Bütçe, Güvenceli İş, Güvenli Gelecek İçin Emeğin Ortak Mücadele Programında birleşmeye çağırıyoruz."