Ankara'da Öğretmenlerin Yürümesine Polis İzin Vermedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: "Türkiye, Yarı Açık Bir Cezaevi Haline Geldi"

DİLAN KUTLU - GÜRKAN DEMİRTAŞ Kamera: KEREM AYDOĞDU

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) başlı Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yapılan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Fakat yürüyüşe izin vermeyen polis Eğitim Sen Genel Merkezi önünde öğretmenlere müdahale etti. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, " Türkiye'de artık demokrasi yok. Aslında kolluk güçlerinin bizi dışarıdan gelecek baskılara karşı koruması gerekirken polis şu anda bizi kendi mekanımızda içeri tıkmaya çalışıyor. Türkiye de gerçekten yarı açık bir cezaevi haline geldi" dedi.

Eğitim Sen üyeleri, AKP ve MHP'nin önerisiyle TBMM'den çıkan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na itiraz için Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

3,5 KİLOMETRE YÜRÜYECEKLERDİ

Öğretmenlerin genel merkez dışına çıkmasına izin vermeden müdahale eden polis, 700 metre ilerideki Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gidilmesiniz önledi. Kanunun geri çekilmesini, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının iptal edilmesini talep eden Eğitim Sen üyeleri, Çankaya'daki genel merkezleri önünde polis engeli ile karşılaştı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, "Az önce 40'a yakın arkadaşımız ile birlikte kapıdan dışarı çıkmak istedik. Polis ciddi bir biçimde sıkıştırdı. Bizi polis ile öğretmenleri karşı karşıya getiren bir süreç yaşandı. Gerçekten Türkiye'de artık demokrasi yok. Aslında kolluk güçlerinin bizi dışarıdan gelecek baskılara karşı koruması gerekirken polis şu anda bizi kendi mekanımızda içeri tıkmaya çalışıyor. Türkiye'de gerçekten yarı açık bir cezaevi haline geldi. Ankara'nın en rahat semtinde biz bunu yaşıyoruz ki diğer yerlerde neler yaşanmıyor" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Eğitim Sen Genel Merkezi'nden öğretmenlerin dışarı çıkmaya çalıştığını, fakat polisin müdahalesi ile karşılaştıklarını söyleyen Kurul, "Polis onları içeriye doğru tartaklayarak itiyor. Kuşkusuz arkadaşlarımız da direniyor bu sürece. Biz de derdimizi, asıl karşımızdaki Milli Eğitim Bakanlığı'na anlatmak için bakanlığın önüne gitmeye çalışıyoruz" dedi.

KURUL: ARBEDE ESNASINDA İTİLDİK, KAKILDIK

Kurul, "Arbede esnasında itildik, kakıldık. Herkes etkilendi. Bu süreci çözecek olan valiliğe çağrımdır, bizim rahatça demokratik bir biçimde Bakanlığın önünde açıklama yapmamıza izin vermelerini bekliyoruz" sözleriyle Ankara Valiliği'ne çağrı yaptı.

KIZILAY'DA DA MÜDAHALE OLDU

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'na çok daha yakın bir nokta olan Kızılay'da Selanik caddesinde buluşan Eğitim Sen üyeleri de polisle karşı karşıya kaldı. Polis buradaki gruba da müdahale etti. Polis, öğretmenlerin yürüyüşüne izin vermezken; öğretmenler de Selanik Caddesi'nde açıklama yaparak duruma tepki gösterdiler ve Eğitim-Sen Genel Sekreteri İkram Atabay'ın açıklamasından sonra oturma eylemi yaptılar.

Atabay'ın konuşması şöyle:

"Bakanlık önünde yapmak istediğimiz basın açıklaması keyfi bir şekilde engellendi. Ankara Valiliği'nin bu keyfi uygulamalarını biz protesto ediyoruz. Şu anda genel merkezimiz fiili gözaltında. Merkez yürütme kurulu üyelerimiz ve il dışından gelen şube başkanlarımız şu anda genel merkezimizde gözaltında. Öğretmen Meslek Kanunu diye ucube bir kanun çıktığından beri eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak tavrımızı, eleştirilerimizi ve eylemliliklerimizi ortaya koyduk. Biz bu kanunu kabul etmiyoruz. Öğretmenler arasında hiyerarşi oluşturan, kariyer basamakları oluşturan ve anayasanın eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olan bu kanuna karşı şimdiye kadar sesimizi çıkardık, bütün engellemelere rağmen bundan sonra da sesimizi de çıkarmaya devam edeceğiz. Şu anda genel başkanımız genel merkezimizde fiili bir gözaltında. Şu anda arkadaşları bu durumU protesto etmek için oturma eylemine davet ediyorum."