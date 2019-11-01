Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı
6 saat önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi yolunda, Mustafakemalpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan personeli taşıyan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Göreve giderken yaşanan kazada başından yaralanan görevli sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
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