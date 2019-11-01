Son Dakika Haberleri: Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi yolunda, Mustafakemalpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan personeli taşıyan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Göreve giderken yaşanan kazada başından yaralanan görevli sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 03:05:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]