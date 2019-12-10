Son Dakika Haberleri: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti

6 saat önce

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Toptan, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti il binası önünde eylem yapan annelere desteklerini iletti ve 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşan Hatice Ceylan'a Türk bayrağı hediye etti.

Terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkisini dile getiren aileleri dinleyen Toptan yaptığı konuşmada, annelerin acısını paylaşmak için geldiğini ifade ederek, "Onlar da inşallah iyi haber alır." dedi.

Toptan, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün annelerin yüreğini yaktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada en büyük kötülük, çocukların bu gibi işlerde yani insanların birbirleriyle savaşmasında kullanılmasıdır. Bu, insanlık suçudur. Birleşmiş Milletlerin bütün kararlarında bu vardır ama burada görüyoruz. 14-15 yaşındaki çocuklar, kaçırılmış ya da öldürülmüş, annesinden, babasından, bağından, yurdundan koparılmış. Buna fırsat vermemek lazım. Herkese çağrı yapıyorum; kimin bir nefeslik bir gücü varsa lütfen bu çocukların kurtarılması için ona harcasın. Bu çocukların kurtarılması için harcanan her emek, kutsal emektir ona inanıyoruz."

Köksal Toptan, Etik Kurulu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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