Kamu görevlilerine online yüksek lisans fırsatı - Son Dakika

Ülke genelinde 77 bin kamu çalışanı üyesi bulunan Büro Memur-Sen ile Altınbaş Üniversitesi arasında yüksek lisans eğitim protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Büro Memur-Sen üyesi olan kamu çalışanları üniversitenin Sosyal Bilimler alanındaki yüksek lisans programlarında eğitim görebilecek.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), üyelerinin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla Altınbaş Üniversitesi ile yüksek lisans eğitim protokolüne imza attı. Üniversitenin Mahmutbey Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Genel Sekreter Deniz Vardar, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kahraman, Hüseyin Yüksel ve Abdullah Koyuncu ile İstanbul şube başkanları, yönetim kurulu ve kadın komisyonu üyeleri katıldı. Protokol ile yüksek lisans eğitimi almak isteyen Büro Memur-Sen mensuplarına avantajlı eğitim koşullarından yararlanma imkanı sunulması hedefleniyor.

KAMU HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN ARTMASI ÇOK ÖNEMLİ

Protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, "Büro Memur-Sen kamu çalışanlarını çatısı altında barındıran Türkiye'nin en önemli sendikalarından bir tanesi. Türkiye'nin kamu hizmetlerinin kalitesinin artması çok önemli bir meseledir. Bu konuda ilgili bakanlıklar hükümetimiz büyük çaba sarf ediyorlar. Bir vakıf üniversitesi olarak biz de ülkemizin, vatandaşımızın hayat kalitesinin artması, insanımızın eğitilmesi meselesini bir milli dava olarak, o şuurla destekliyoruz" dedi.

"SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Prof. Dr. Han, Büro Memur-Sen ile yaptıkları anlaşmanın üyelerin lisansüstü eğitim olanaklarına kavuşturulması hususunda önemli bir imkan sunduğunu belirterek, "Bu protokolü üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu anlaşmanın çerçevesi içerisinde Büro Memur-Sen üyeleri Altınbaş Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler alanındaki yüksek lisans programlarından faydalanmaya başlayacak.

Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği bir ortamda Türkiye'nin uzaktan eğitime en hızlı geçen üniversitelerinden bir tanesi olarak sendika üyelerine önümüzdeki dönemde de bu hizmeti vererek, onların kişisel gelişimlerinin ilerlemesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM PANDEMİYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR"

Dünyanın her yerinde eğitimin pandemiye rağmen devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Han, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin uzaktan eğitimde eksiği yok, fazlası var. Geçen sene yaklaşık bin 200 saat dersi uzaktan eğitim yöntemiyle verdik. Hocalarımız da çok hızlı adapte oldu. Üstelik biz sağlık bilimleri alanında çok başarılı eğitim veren fakülteleri olan bir üniversiteyiz. Elbette fiziken öğrencilerimizle birlikte olmayı da hoca olarak özlüyoruz, öğrencilerimizin de bizi özlediklerini biliyoruz. Büro Memur-Sen üyeleriyle birlikte bu dönem uzaktan eğitimle başlayacağız ama tezle devam etmek isteyenler de olacaktır. Onları hocaları olarak göreceğiz. İkinci dönemde umarım pandemi daha hafiflemiş ve daha hibrit modellere geçmek de mümkün olacak. O zaman onlarla da sınıfta buluşacağız."

EKONOMİK VE KALİTELİ EĞİTİM İMKANI

77 bin üyesiyle Türkiye'nin büro hizmet kolunda en büyük sendikası olduklarını dile getiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ise, "Sendikanın en önemli görevlerinden bir tanesi üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını geliştirmesi noktasında projeler yapmak. Bu anlamda bizler de Altınbaş Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Üyelerimizin hem ekonomik hem de kaliteli bir eğitim alması için çalışıyoruz. Üyelerimiz yüksek lisans yaparak mesleklerinde, sınavlarda diğer kamu görevlilerine göre bir adım öne çıkmış olacaklar. Bu çalışmamız Türkiye genelinde bütün üyelerimizin yararlanacağı online bir program olacak. Sendika olarak da üyelerimiz için birçok projemiz var ama eğitim projeleri bizim sendikamızda daha çok önemsediğimiz bir program. İş birliğimiz ileriye dönük olarak diğer programlarda da devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimin yaşı yok diyerek tüm üyelerimizin bu programa katılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.