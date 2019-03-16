Kamu Görevlilerine Saldırı Planı Yapan Terörist Yakalandı

İki yıl önce Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta saklandığı köyde yakalandı.

İki yıl önce Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta saklandığı köyde yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesinin hakkında yakalama kararı çıkarılan "Şeyh" kod adlı A.T'nin Şırnak'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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