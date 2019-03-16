Son Dakika Haberleri: Kamu Görevlilerine Saldırı Planı Yapan Terörist Yakalandı

Kamu Görevlilerine Saldırı Planı Yapan Terörist Yakalandı

1 saat önce

İki yıl önce Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta saklandığı köyde yakalandı.

Kamu Görevlilerine Saldırı Planı Yapan Terörist Yakalandı, System.String[]
İki yıl önce Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta saklandığı köyde yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesinin hakkında yakalama kararı çıkarılan "Şeyh" kod adlı A.T'nin Şırnak'ın Bolağaç köyünde saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü Londra'da Cami Önünde Müslüman Gruba Irkçı Saldırı Düzenlendi Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Son Dakika! Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:16:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu Görevlilerine Saldırı Planı Yapan Terörist Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]