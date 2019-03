Kamu Görevlilerine Saldırı Planı Yapan Terörist Tutuklandı

İki yıl önce Mersin 'de üst düzey kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen ve geçen günlerde Şırnak 'ta yakalanıp kente getirilen PKK 'lı terörist tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik saldırı planı yaptığı gerekçesiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve Şırnak'ın Bolağaç köyünde jandarma ekiplerince 16 Mart'ta yakalanan "Şeyh" kod adlı A.T. Mersin'e getirildi.İşlemleri tamamlanan A.T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan A.T. tutuklandı.