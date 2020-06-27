Kamu görevlisi olduklarını belirterek dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kamu görevlisi olduklarını belirterek dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da kendilerini jandarma, polis, MİT personeli olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır'da kendilerini jandarma, polis, MİT personeli olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kendilerini jandarma, polis ve MİT personeli olarak tanıtan veya kamu görevlileriyle ilişkilerinin olduğunu söyleyip farklı vaatlerde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen, aralarında avukat, emekli olmuş veya ihraç edilmiş asker ve polis ile kamu görevlilerinin bulunduğu yönünde bilgi elde edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini bakan, eski bakan, milletvekili, MİT Müsteşarı ile bağlantılarının olduğunu beyan ettikleri belirlendi.

Zanlıların, doladıracakları kişilere, "dava dosyalarından ceza aldırmayacakları, istedikleri kişiyi işe aldırabilecekleri ve sahte engelli raporu alabilecekleri, savcı, hakim ve Yargıtay üyelerine para vererek dava dosyalarından beraat kararı aldırabilecekleri, uyuşturucu ve terör suçundan soruşturma veya kovuşturması devam eden kişilere para karşılığında sahte 'muhbir belgesi' düzenleyerek ceza indirimi aldırabilecekleri, sahte bilirkişi raporu düzenleyebilecekleri, istedikleri kişiyi para karşılığı güvenlik korucusu yapabilecekleri, trafik cezalarını iptal ettirebilecekleri, yakalama kaydı olan kişileri sivil polis kılığındaki kendi adamlarına sahte gözaltı yaptırarak para karşılığı serbest bıraktırdıkları, ?uluslararası bağlantıları sayesinde para karşılığında İngiltere vizesi aldırabilecekleri" gibi vaatlerde bulundukları, bu doğrultuda da 27 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında toplam 727 bin lira aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için 23 Haziran'da merkez Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçesinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kendilerini komiser, yüzbaşı, MİT personeli ve polis olarak tanıtan M.S.M, R.T, B.B, emekli uzman çavuş F.K, zabıt katibi S.Ç, meslekten atılan eski polis Y.A, Dicle Üniversitesinden atılan S.S. ile avukat E.D. ve E.G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 2'si adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kamu görevlisi olduklarını belirterek dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:04 Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı 15:59 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz 15:55 Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 18:41 Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti 17:10 Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
15:54
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
15:16
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
15:16
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
15:04
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
15:02
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
14:57
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 16:22:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamu görevlisi olduklarını belirterek dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]