Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

08.04.2022 18:34
Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Ankaragücü taraftarı olan ve birçok farklı kurumdan üst düzey bürokratların bir araya gelerek kurduğu Kamu Güçlüler Platformu, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

Ankaragücü taraftarı olan ve birçok farklı kurumdan üst düzey bürokratların bir araya gelerek kurduğu Kamu Güçlüler Platformu, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri Hakan Saral, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Şahin'in çalışmaları sonucunda kurulan platformun ilk ziyareti kulüp başkanı Faruk Koca'ya gerçekleştirdiği belirtildi.

Platformun ziyaretinden Faruk Koca'nın yanı sıra başkan yardımcısı Hakan Bilgin ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Faruk Koca'nın, platform üyelerine Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolundaki takım ile gelecek planları hakkında bilgi verdiği, platforma da her türlü desteği vereceklerini vurguladığı ifade edildi.

Platform temsilcilerinin de faaliyetleri hakkında Koca'ya bilgi verdiği ve MKE Ankaragücü'yle ilgili projelerden bahsettikleri kaydedildi.

YORUMLAR
500
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri görevi bıraktı

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Faruk Koca, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 18:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement