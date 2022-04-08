Kamu Güçlüler Platformu'ndan MKE Ankaragücü'ne ziyaret - Son Dakika

Ankaragücü taraftarı olan ve birçok farklı kurumdan üst düzey bürokratların bir araya gelerek kurduğu Kamu Güçlüler Platformu, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri Hakan Saral, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Şahin'in çalışmaları sonucunda kurulan platformun ilk ziyareti kulüp başkanı Faruk Koca'ya gerçekleştirdiği belirtildi.

Platformun ziyaretinden Faruk Koca'nın yanı sıra başkan yardımcısı Hakan Bilgin ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Faruk Koca'nın, platform üyelerine Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yolundaki takım ile gelecek planları hakkında bilgi verdiği, platforma da her türlü desteği vereceklerini vurguladığı ifade edildi.

Platform temsilcilerinin de faaliyetleri hakkında Koca'ya bilgi verdiği ve MKE Ankaragücü'yle ilgili projelerden bahsettikleri kaydedildi.