Kamu Hastaneleri Birliği Eski Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Fetö Yargılanmasından Berat Etti

Kırşehir'de 2017 yılında 'FETÖ terör örgütü üyesi' olmak suçlamasıyla Sağlık-Sen eski Başkanı Necati Yılmaz ile birlikte gözaltına alınan Kamu Hastaneleri Birliği eski Genel Sekreteri Alpaslan Kuş berat etti.

Kırşehir'de 2017 yılında 'FETÖ terör örgütü üyesi' olmak suçlamasıyla Sağlık-Sen eski Başkanı Necati Yılmaz ile birlikte gözaltına alınan Kamu Hastaneleri Birliği eski Genel Sekreteri Alpaslan Kuş berat etti.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen karar da, "Dairemizin 2018/2066 dosya numarası ile sanık Alpaslan Kuş ve Necati Yılmaz, hakkında verdiği 27.12.2017 gün ve 2017/154 esas 2017/505 sayılı hükmünün, duruşmada yapılan yargılama sonucunda CMK'nın 280. maddesi 2. fıkrası uyarınca kaldırılmasına, sanıkların üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiği sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir" denildi.



Sağlık-Sen eski Başkanı Necati Yılmaz ile birlikte gözaltına alınan Kamu Hastaneleri Birliği eski Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, 2014 Yılında gizli sanık ifadesi ile başlatılan soruşturma kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski muhasebe müdürü H.İ.Ş.'ini korumakla suçlanıyordu. - KIRŞEHİR

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