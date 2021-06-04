Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Eray Çınar ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Ziyaret vesilesiyle Pandemi süreci ve koronavirüs ile mücadele konusunda yürütülmekte olan çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük de iştirak etti.