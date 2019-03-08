Son Dakika Haberleri: Kamu haznedarlığı uygulamasında faiz düzenlemesi

Kamu haznedarlığı uygulamasında faiz düzenlemesi

1 saat önce

Kamu haznedarlığı uygulaması kapsamında, kurumların mali kaynaklarını değerlendirmesi için uygulanacak getiri oranlarının tavanı 5'er puan düşürüldü.

Kamu haznedarlığı uygulamasında faiz düzenlemesi, System.String[]
Kamu haznedarlığı uygulaması kapsamında, kurumların mali kaynaklarını değerlendirmesi için uygulanacak getiri oranlarının tavanı 5'er puan düşürüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:35 

Ekonomi
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