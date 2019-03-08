Kamu haznedarlığı uygulamasında faiz düzenlemesi
1 saat önce
Kamu haznedarlığı uygulaması kapsamında, kurumların mali kaynaklarını değerlendirmesi için uygulanacak getiri oranlarının tavanı 5'er puan düşürüldü.
Kamu haznedarlığı uygulaması kapsamında, kurumların mali kaynaklarını değerlendirmesi için uygulanacak getiri oranlarının tavanı 5'er puan düşürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:35
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