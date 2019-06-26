Son Dakika Haberleri: Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi
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Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi

1 saat önce

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.

Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi, System.String[]
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında hizmet verecek demir yolu hatları belirlendi.
Buna göre, 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat kamu hizmeti olarak yolcu taşımacılığı yapacak. Konuya ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülecek.
Bu kapsamda belirlenen hatlar şunlar:
YHT1Ankara-Eskişehir
2Ankara-Konya
3Ankara-Sivas
4Ankara-Söğütlüçeşme/Halkalı
5Konya-Söğütlüçeşme/Halkalı
6Sivas-Söğütlüçeşme/Halkalı
ANA HAT117 Eylül Ekspresi (İzmir- Bandırma)
24 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)
36 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
4Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Arifiye)
5 Çukurova Mavi (Ankara-Adana)
6 Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)
7 Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)
8 Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)
9 Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)
10Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)
11 Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)
12İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)
13 Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)
14Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)
15 Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)
16Toros Ekspresi (Konya-Adana)
17 Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)
BÖLGESEL1Adana-Mersin
2Adapazarı-Haydarpaşa
3Afyon-Eskişehir
4Amasya-Havza
5Ankara-Polatlı
6Basmane-Alaşehir
7Basmane-Aydın
8Basmane-Denlzli
9Basmane-Ödemiş
10Basmane-Söke
11Basmane-Tire
12Basmane-Uşak
13Çatal-Tire
14Denizli-Söke
15Divriği-Erzincan
16Diyarbakır-Batman
17Elazığ-Malatya
18Elazığ-Tatvan
19Eskişehir-Kütahya
20Eskişehir-Tavşanlı
21İslahiye-Mersin
22İskenderun-Mersin
23Kapıkule-Sirkeci
24Kars-Akyaka
25Konya-Karaman
26Kütahya-Balıkesir
27Manisa-Alaşehir
28Nazilli-Söke
29Samsun-Amasya
30Samsun-Sivas
31Sivas-Divriği
32Söke-Ortaklar
33Uzunköprü-Sirkeci
34Zonguldak-Gökçebey
35Zonguldak-Karabük
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Ekonomi
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