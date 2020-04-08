Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi - Son Dakika
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Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

6 saat önce

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi, System.String[]

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şunlar:

YHT1Ankara-Eskişehir
2Ankara-Karaman
3Ankara-Konya
4Ankara-Sivas
5 Konya-Söğütlüçeşme
6Sivas-Halkalı

7Sivas-Söğütlüçeşme
ANA HAT117 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
24 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)
36 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
4Ankara Ekspresi (Ankara-Halkalı)
5 Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Gebze)

6 Çukurova Mavi (Ankara-Adana)
7 Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)
8 Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)
9 Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)
10 Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)
11Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)
12Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)
13İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)
14 Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)
15Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)
16 Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)
17Toros Ekspresi (Konya-Adana)
18 Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)
BÖLGESEL1Adana-Mersin
2Adapazarı-Pendik
3Afyon-Eskişehir
4Amasya-Havza
5Ankara-Karabük
6Ankara-Polatlı
7Aydın-Söke
8Basmane-Alaşehir
9Basmane-Aydın
10Basmane-Denizli
11Basmane-Ödemiş
12Basmane-Söke
13Basmane-Tire
14Basmane- Uşak
15Çatal-Tire
16Denizli-Söke
17Divriği-Erzincan
18Diyarbakır-Batman
19Elazığ-Tatvan
20Eskişehir-Kütahya
21Eskişehir-Tavşanlı
22 Gaziantep-Nizip
23 İskenderun-Mersin

24İslahiye-Mersin
25Kapıkule-Halkalı
26Kars-Akyaka
27Konya-Karaman
28Kütahya-Balıkesir
29Manisa-Alaşehir
30 Samsun-Amasya
31Samsun-Sivas
32Sivas-Divriği
33Söke-Ortaklar
34Uzunköprü-Halkalı
35Zonguldak-Gökçebey
36Zonguldak-Karabük

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:38 Kaynak: AA

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