Kamu iç denetçi adaylarının atanmasına ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika

Kamu iç denetçi adaylarının atanmasına ilişkin tebliğde değişiklik

23.04.2021 10:51
Kamu iç denetçi adaylarının atanmasına ilişkin tebliğde değişiklik, System.String[]

Kamu iç denetçi sertifikasına sahip adaylar ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananların, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamayacaklarına dair tebliğ hükmü, 31...

Kamu iç denetçi sertifikasına sahip adaylar ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananların, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamayacaklarına dair tebliğ hükmü, 31 Aralık 2021'e kadar uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananların, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamayacaklarına dair tebliğ hükmü, 31 Aralık 2021'e kadar uygulanmayacak.

Söz konusu kişilerin 3 yılın bitimini takip eden her yıl için İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde sayılan eğitim konularında en az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası konferans, çalıştay ve seminerler dahil) almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikalarının kullanılabilir hale geleceğine, sertifikaları kullanılabilir hale gelenlerin tebliğin ilgili maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabileceklerine, toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticiliğin sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edileceğine ilişkin hüküm de bu yılın sonuna kadar uygulanmayacak.

Değişiklik kapsamında, iç denetim plan ve programının, aralık ayı sonunda onaylanmaması halinde onaylanmış kabul edileceği ve uygulamaya konulacağına dair düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

Gazete, Aralık, Tebliğ, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamu iç denetçi adaylarının atanmasına ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika Ekonomi


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