Kamu için hizmet tasarımına odaklanıldı
1 saat önce
Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi dünyanın dört bir yanından insanların bir araya geldiği uluslararası bir etkinlik olan Global GovJam'e ev sahipliği yaptı.
Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi dünyanın dört bir yanından insanların bir araya geldiği uluslararası bir etkinlik olan Global GovJam'e ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24
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