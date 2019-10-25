Son Dakika Haberleri: Kamu için hizmet tasarımına odaklanıldı
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Kamu için hizmet tasarımına odaklanıldı

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi dünyanın dört bir yanından insanların bir araya geldiği uluslararası bir etkinlik olan Global GovJam'e ev sahipliği yaptı.

Kamu için hizmet tasarımına odaklanıldı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi dünyanın dört bir yanından insanların bir araya geldiği uluslararası bir etkinlik olan Global GovJam'e ev sahipliği yaptı.

nilüfer belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24 
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