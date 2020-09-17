Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesine ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika

Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesine ilişkin esaslar belirlendi

Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesi ve muhasebe birimleri ile muhasebe yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esaslar tespit edildi.

Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesine ilişkin esaslar belirlendi, System.String[]

Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesi ve muhasebe birimleri ile muhasebe yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esaslar tespit edildi.

Sayıştay Başkanlığının "Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar" başlıklı düzenlemesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenleme, Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerince tutulan defter, kayıt, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri ve yöntemiyle süresine ilişkin esasları belirlemek amacıyla yapıldı.

Buna göre, hesap dönemi başında kamu idareleri, muhasebe birimlerini, yetkililerinin adlarını, soyadlarını, unvanlarını ve elektronik posta adreslerini gösterir bilgi formunu, kamu idaresi ve muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir bilgi formunu ve aylık birleştirilmiş veriler defterini vermekle yükümlü olacak.

Bu idareler, hesap dönemi sonunda ise birleştirilmiş veriler defteri, mali tablolar, kar-zarar tablosu, öz kaynak değişim tablosu, idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveliyle idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli ve envanter defterini Sayıştaya göndermeye devam edecekler.

Hesap dönemi başında verilecek bilgiler ocak ayı sonuna kadar başkanlığa gönderilecek, bu bilgilerde değişiklik yapılacaksa en geç bir ay içinde Sayıştaya bildirilecek.

Mali tablolar dışındaki defter, belge ve bilgiler, ilgili mali yılı takip eden ocak ayının sonuna kadar, mali tablolar ise genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından mart ayının 15'ine kadar, şirketler tarafından nisan ayının sonuna, diğer kamu idarelerincede şubat ayının sonuna kadar gönderilecek.

Muhasebe işlemleri ortak bir bilişim sisteminde yürütülen kamu idarelerinin birleştirilmiş veriler defteri, veri tabanı bağlantısı yöntemiyle alınabilecek.

Birden fazla muhasebe biriminde muhasebeleştirilen kamu idarelerine ait hesaplar birleştirilerek verilecek.

Kamu idaresi hesaplarını başkanlığa verme sorumluluğu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olan kamu idareleri için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya yetkilendirdiği harcama yetkilisiyle muhasebe yetkilisinde, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiyle muhasebe yetkilisinde olacak.

Usul ve esaslar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete, Sayıştay, Ocak, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamu idaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesine ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika Ekonomi

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