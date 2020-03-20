Kamu İhale Kurumundan ihale işlemlerinin elektronik ortamda yapılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kamu İhale Kurumundan ihale işlemlerinin elektronik ortamda yapılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Kamu İhale Kurumundan ihale işlemlerinin elektronik ortamda yapılması çağrısı Açıklaması

6 saat önce

Kamu İhale Kurumu (KİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen ihale işlemlerinin bu yöntemle yerine getirilmesi önerisinde bulundu.

Kamu İhale Kurumundan ihale işlemlerinin elektronik ortamda yapılması çağrısı Açıklaması, System.String[]

Kamu İhale Kurumu (KİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen ihale işlemlerinin bu yöntemle yerine getirilmesi önerisinde bulundu.

KİK'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ihale işlemlerinde dikkat edilecek tedbirlere yer verildi.

Açıklamada, açık ihale usulü ve pazarlık usulünün kullanılacağı mal ve hizmet alımıyla yapım işi ihalelerinin herhangi bir parasal sınır olmadan elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle yapılabildiğinden, yeni ihalelerde elektronik ihalenin kullanılması tavsiye edildi.

İhalede istenen tüm bilgi ve belgelerin, Yeterlik Bilgileri Tablosu aracılığıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden otomatik olarak hazırlanabildiğinden, isteklilerin, teklif hazırlama ve sunma işlemlerini EKAP üzerinden yapabileceği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhalenin ilk oturumuna ilişkin tüm tutanaklara EKAP üzerinden erişim sağlanabildiğinden, isteklilerin ilk oturuma katılmak için idareye gitmelerine gerek bulunmadığı, ihale komisyon üyeleri kişisel EKAP şifreleriyle gerekli işlemleri ve incelemeleri çevrimiçi olarak gerçekleştirebildiğinden, komisyonların fiziksel olarak toplanmasına gerek bulunmadığı, tereddüt yaşanan konularda EKAP Etkileşim Merkezinden (444 0 545) bilgi alınabileceği, hususlarının konunun önemi nedeniyle gerekli özen ve hassasiyet gösterilerek idarelerce ve isteklilerce gerçekleştirilecek işlemlerde dikkate alınmasını tavsiye ediyoruz."

Körfez İşbirliği Konseyi, Kamu İhale Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:48 Kaynak: AA

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