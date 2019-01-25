Son Dakika Haberleri: Kamu İhalelerinde Eşik Değerler ve Parasal Limitler Artırıldı

Kamu İhalelerinde Eşik Değerler ve Parasal Limitler Artırıldı

19 dakika önce

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 33,64 artırıldı.

Kamu İhalelerinde Eşik Değerler ve Parasal Limitler Artırıldı, System.String[]
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 33,64 artırıldı.

Kamu İhale Kurumunun konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2018 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık değişim oranında (yüzde 33,64) yükseltildi.

Kamu iktisadi kuruluşlarıyla iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerinin 13 milyon 857 bin 591 lirayı aşmayan mal ve hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Söz konusu değişiklikle kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları için 1 milyon 656 bin 600 lira, kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımları için 2 milyon 761 bin 7 lira, kanun kapsamındaki idarelerin yapım işleri için 60 milyon 742 bin 537 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu İhale Kanunu, Ekonomi
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